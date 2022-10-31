ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات موقع تابع لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 18371 جنيهًا، بزيادة 300 جنيه.

سعر طن حديد عز: 18765 جنيهًا، بزيادة 188 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1551 جنيهًا، بزيادة 29 جنيهًا.