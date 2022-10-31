بينها الأهلي ومصر.. سعر الدولار اليوم يرتفع في 6 بنوك بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 6 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، وارتفع سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار قفز أكثر من 4 جنيهات في البنوك يومي الخميس والأحد الماضيين، مع إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم مع مقارنتها بتعاملات الصباح.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، بارتفاع 10 قروش للبيع والشراء.

بنك مصر: 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، بارتفاع 10 قروش للبيع والشراء.

بنك الإسكندرية: 24 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بارتفاع 15 قرشا للبيع والشراء.

بنك القاهرة: 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 24 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للبيع والشراء.

البنك العربي الأفريقي: 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيهًا للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش في سعر الشراء.

بنك البركة: 23.90 جنيهًا للشراء، و24 جنيها للبيع.

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