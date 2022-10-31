بعد قفزة الدولار.. ارتفاع مرتقب لأسعار الأجهزة المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات ستبدأ تحديد الزيادة في أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية نتيجة تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف هلال، أنه من الصعب توقع قيمة الزيادة، بسبب الزيادة المستمرة في سعر الدولار منذ قرار تحريره.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

وعقب هذا الإعلان شهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في تعاملات يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16% (بزيادة أكثر من 3 جنيهات)، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23 جنيها في البنوك.

وواصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعها الكبير خلال تعاملات أمس الأحد ليتجاوز في بعض البنوك مستوى 24 جنيها.

وأشار هلال، إلى أن الشركات ستحدد قيمة الزيادة بناء على قيمة ثبات سعر الصرف، ومدى توفر الدولار في البنوك.

وقال إنه في حالة عدم توفر الدولار في البنوك ستظل الأزمة مستمرة، و"سيتم تحديد سعر للدولار في السوق السوداء أكبر من قيمته في البنوك، وهو ما سيترتب عليه زيادات كبيرة في أسعار السلع".

وطالب هلال - في ظل ارتفاع أسعار الصرف - أن يتم توفير العملة للمستورين، بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية، لأنه في حالة عدم توفير الدولار ستستمر الأزمة.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي، قبل أن تعلن الحكومة إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بشكل تام في نهاية ديسمبر المقبل.