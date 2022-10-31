رئيسة الحكومة الإيطالية: نريد وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومنع خروج القوارب من شمال افريقيا

اسماعيل عبد الحي - صرحت رئيس الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني أمام البرلمان اليوم بأن الحكومة تريد"وقف الهجرة غير الشرعية والقضاء على تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط ​​نهائيا".

وأوضحت ميلوني "نيتنا هي نفسها دائمًا إلا أننا نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية صوفيا التي تنص في المرحلة الثالثة، على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا".

وتهدف المرحلة الثالثة من مهمة صوفيا إلى اعتراض قوارب المهاجرين والمرافق اللوجستية التي يستخدمها المهربون سواء في البحر أو على اليابسة، وبالتالي المساهمة في الجهود الدولية لردع المهربين في الانخراط في مزيد الأنشطة الإجرامية.

في هذه المرحلة، من الضروري صدور قرار من الأمم المتحدة وتعاون الدولة الساحلية المقابلة، أي ليبيا.

وأوضحت زعيمة اليمين أن "دخول إيطاليا، كما هو الحال في أي دولة أخرى جادة، لا يكون بشكل غير قانوني وإنما من خلال مراسيم التدفق".