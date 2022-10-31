انت الان تتابع خبر مجدداً.. شخص يقتحم مصرفاً للمطالبة بامواله في لبنان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن مودعا اقتحم بنك بيبلوس فرع الحمرا، فيما عملت القوى الأمنية على إخراجه بالقوة.

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف، شهد خلال حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

