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مجدداً.. شخص يقتحم مصرفاً للمطالبة بامواله في لبنان (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن مودعا اقتحم بنك بيبلوس فرع الحمرا، فيما عملت القوى الأمنية على إخراجه بالقوة.

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف، شهد خلال حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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