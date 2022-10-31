انت الان تتابع خبر بريطانيا.. استطلاع بشأن الانتخابات المبكرة يضع الرئيس الجديد بـ "مأزق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق، رفض سوناك طلب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر بإجراء انتخابات عامة فورية، حيث سخر ستارمر من رئيس الوزراء الجديد لحزب المحافظين بعد هزيمته فى الصيف الماضي أمام سلفه ليز تراس.وفي رد، قال رئيس الوزراء، رافضًا قبول الحاجة إلى انتخابات عامة: "تفويضنا مبني على البيان الذي انتخبنا عليه [في 2019]، لتذكيره، الانتخابات التي فزنا بها وخسرناها".

لكن استطلاع رأي جديد وجد أن 64 بالمئة من الناخبين، بما في ذلك نصف ناخبي حزب المحافظين لعام 2019، يقولون إن على سوناك الدعوة لإجراء انتخابات عامة.

وأظهر استطلاع "ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز"، الذي تم إجراؤه بعد دخول سوناك إلى داونينغ ستريت، أن 50 بالمئة من مؤيدي حزب المحافظين يريدون إجراء انتخابات فورية، مقارنة بـ 40 في المائة فقط ممن لا يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع مبكرًا، بحسب "الإندبندنت".



ويعتبر هذا الرقم أعلى مستوى من الدعم لإجراء انتخابات مبكرة بين جميع الناخبين، وبين أنصار حزب المحافظين، منذ وصول ليز تراس إلى رئاسة الوزراء واضطراب الميزانية المصغرة.

في الأثناء، تجاوز عدد التوقيعات على عريضة "الإندبندنت" لإجراء انتخابات فورية الـ460 ألفا، وهو جزء من حملة للصحيفة التي ترى الآن أن الوقت قد حان للناخبين ليقرروا من يجب أن يحكم البلاد.

وقام أكثر من 500 شخص بالتسجيل للضغط على أعضاء البرلمان بشأن الحاجة إلى انتخابات جديدة في سلسلة من الاجتماعات في البرلمان الأربعاء، قبل تجمع "الانتخابات العامة الآن" بقيادة مؤتمر النقابات العمالية (TUC)، وهو مركز نقابي وطني، واتحاد للنقابات العمالية في إنجلترا وويلز، ويمثل غالبية النقابات العمالية. ومن المتوقع أن ينضم مئات آخرون إلى مسيرة مجلس الشعب لإجراء انتخابات في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت الأمينة العامة لـ TUC، فرانسيس أوغرادي، لصحيفة الإندبندنت: "هذا الأربعاء ندعو كل من يعتقد أن بريطانيا تستحق الأفضل للانضمام إلينا في تجمع حاشد في وستمنستر للمطالبة بإجراء انتخابات عامة الآن".

وأضافت: "مع احتياج المدارس والمستشفيات إلى المزيد من التمويل لمجرد الوقوف دون حراك، وملايين العمال الذين يتقاضون رواتب منخفضة، فإن المملكة المتحدة تصرخ من أجل التغيير. نحن بحاجة إلى انتخابات عامة".

وقال المستشار السابق لحزب المحافظين جورج أوزبورن إن سوناك "يعلم أنه ليس لديه تفويض"، ويواجه تحديًا كبيرًا في كسب ثقة الجمهور.

وقال أوزبورن إنه يأمل أن تعود "الحياة الطبيعية" إلى حزب المحافظين بعد طرد "المهرجين" السيدة تراس ومستشارها السابق كواسي كوارتنغ، وتم تنصيب سوناك بسرعة من قبل النواب دون أي تصويت من الأعضاء.

في المقابل، قال حزبا العمال والديمقراطيين الليبراليين - وكلاهما يحث السيد سوناك على السعي للحصول على تفويضه - إن أعضاء البرلمان قد غمرتهم رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات من ناخبين يقولون إنهم يريدون انتخابات جديدة.

وقال جيكوب آبوت، مرشح حزب العمال عن إبسويتش، يوم الأحد: "مرارًا وتكرارًا على عتبة الباب بالأمس، كان الناس يخبرونني أنهم يريدون انتخابات عامة".

ومع ذلك، كانت هناك دلائل على أن وصول سوناك إلى داونينغ ستريت قد ساعد حزبه على البدء في مقاومة معدلات التأييد للأحزاب الأخرى، حيث أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد أن تقدم حزب العمال انخفض من 27 إلى 16 بالمئة، في حين استعاد حزب المحافظين خمس نقاط.