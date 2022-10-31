التنسيقية تعقد ورشة عمل بعنوان "معوقات عمل المجتمع المدنى ومواجهة التحديات"

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القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات".

يدير الجلسة أسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء التنسيقية، وتتناول أربعة محاور هي المعوقات والتحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس، والمعوقات المتعلقة بحرية ممارسة النشاط، ومعوقات الحصول على التمويل والتبرعات، ومعوقات حدود تدخل الجهات الإدارية في عمل مؤسسات المجتمع المدنى.

وتأتي تلك الورشة إيماناً من التنسيقية بأهمية المجتمع المدني ودوره المحوري في مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية، في إطار سلسلة اللقاءات والورش التي تنظمها حول الحوار الوطني والتي تتناول من خلالها كافة الموضوعات والقضايا الشائكة التي تشغل المجتمع والرأي العام ليتم مناقشتها في وجود خبراء ومتخصصين للخروج بتوصيات يتم عرضها على لجان الحوار الوطني.