شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب محمد نبيل حلاوة نائبا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

يذكر أن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أمام المجلس هو النائب حسام الخولى، والذى سبق إخطار مجلس الشيوخ به فى وقت سابق من بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس.

يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.