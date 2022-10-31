تستقبل البلاغات بعدة لغات.. طريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طريقة عمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وقال طلعت، خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: المواطن سيبلغ جهة واحدة مركزية أيا كان نوع الحادث وموقعه.

وأضاف وزير الاتصالات: حين يُبلغ المواطن عن حادث يتعين عليه تحديد مكان هذا الحدث وهذا ليس دائما سهل، وفي بعض الأحيان يصعب تحديد المكان بدقة نتيجة لعوامل مختلفة، وهذا يؤثر على قدرة الأجهزة على تحريك أقرب أفراد ومعدات إلى مكان الحادث، ولكن مع اكتمال المنظومة الجديدة يُحدد آليا مكان الحادث من خلال غرفة مركزية مزودة بقواعد بيانات جغرافية وعليها كل المعدات والموارد البشرية المجهزة للتعامل مع الحوادث أيا كان نوعها ومعرفة زمن وصول كل معدة إلى الحادث بدقة وسرعة.

وتابع الدكتور عمرو طلعت: يتم إصدار توجيهات لأقرب وحدات للتوجه الفوري إلى مكان الحادث، كما يتم من خلال غرفة السيطرة تحريك معدات أخرى لمكان الحادث حال تعرض المعدات الأولى التي تحركت بالفعل إلى أي عائق يمنع وصولها لمكان الحادث.

وأشار إلى أنه فور الانتقال لمكان الحادث يبدأ تصويره لحظيا ونقل الصور إلى غرفة التحكم المركزية ويتم توجيه المعدات والأفراد الموجودين على الأرض بشكل فعال ومركزي من غرفة السيطرة المركزية.

وفي حال نتج عن الحادث إصابة مواطنين فإن سيارات الإسعاف مربوطة أيضا بالغرفة المركزية وكل الإسعافات الأولية للمواطنين تُنقل إلى غرف التحكم المركزية وحسب طبيعة الحادث ونتائج الاختبارات التي تُجرى على المصابين يتم تحديد أقرب مستشفى لاستقبال المصابين بحسب القدرة الاستيعابية والمعدات الإغاثية.

أثناء توجه سيارات الإسعاف إلى المستشفيات وفقا للعوامل السابقة، تنقل كافة الاختبارات الطبية التي تتم داخل الإسعاف إلى المستشفى التي تتولى تجهيز باقي الاستعدادات لنجدة المصاب.

وتُتيح المنظومة مواكبة نوعية في قدرة كل الجهات المغيثة على التحرك بشكل أكثر فاعلية وسرعة لإغاثة المواطنين، كما أن مؤشرات الأداء تساعد القائمين على المنظومة في عملية تطوير الأداء وإجراء تغيير في أي مرفق من المرافق التي قد تؤدي إلى نمط متكرر من الحوادث.

وأوضح وزير الاتصالات أن الشبكة تستقبل البلاغات بعدة لغات لخدمة غير المتحدثين باللغة العربية، وهي مؤمنة بشكل كامل للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المتعلقة بالمواطنين.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وتدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.