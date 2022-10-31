فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص أجرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، عن ترخيص 145 سيارة ميكروباص جديدة للعمل على بعض الخطوط داخل المحافظة، وذلك للقضاء على تكدس الركاب في عدد من المراكز.

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له، إنه كلف الإدارة العامة للمواقف بأسيوط بتلقي الطلبات للراغبين في ترخيص سيارات الميكروباص ابتداء من يوم 5 نوفمبر المقبل حتى 4 ديسمبر القادم.

وأوضح يسري سند مدير الإدارة العامة للمواقف بأسيوط، أن محافظ أسيوط وافق على ترخيص 145 سيارة ميكروباص 14 راكب جديدة موديل 2022 لترخيصها أجرة على عدد من خطوط السير بمحافظة أسيوط .

وأضاف سند، أن يجرى ترخيص 15 سيارة على خط ديروط / موقف الأزهر، و15 سيارة على طريق القوصية / موقف الأزهر، و15 سيارة على خط منفلوط / موقف الأزهر، و15 سيارة خط أبوتيج موقف نزلة عبداللاه.

وتابع مدير الإدارة العامة للمواقف بأسيوط، كما يجرى ترخيص 10 سيارات لكلا من خطوط " أبنوب / موقف الأزهر و صدفا / موقف نزلة عبداللاه، وساحل سليم / موقف نزلة عبداللاه، والبداري / موقف نزلة عبداللاه، والغنايم / موقف نزلة عبداللاه، وموقف المعلمين / موقف الأزهر، ومدينة أسيوط الجديدة / موقف الأزهر، داخل مدينة أسيوط الجديدة سرفيس داخلي"، بالإضافة إلى 5 سيارات على خط مدينة 30 يونيو / موقف الأزهر.

وأشار سند، إلى يجرى استقبال طلبات الترخيص بدأ من يوم 5 نوفمبر المقبل حتى 4 ديسمبر القادم بالإدارة العامة للمواقف؛ مشيرًا إلى أنه على المتقدمين إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد و رخصة قيادة مهنية و يشترط أن يسدد المتقدم سداد قيمة كراسة الشروط وأن لا يكون يمتلك سيارة أجرة باسمه .