وزير الاتصالات: الشبكة الوطنية للطوارىء تهدف إلى توفير إدارة متكاملة متزامنة للأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من مشروع الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة يتمثل في توفير إدارة متكاملة ومتزامنة ومتناسقة للأزمات والطواريء.

واستعرض الوزير الرؤية العامة والهدف من مشروع الشبكة الوطنية للطواريء حيث أكد أننا لدينا أكثر من جهة سواء النجدة والحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، أو الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، أو الطوارىء المتخصصة التابعة لوزارات الكهرباء والبترول والنقل بأطيافه.

وأضاف طلعت ـ في كلمة له خلال افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة بالمقطم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أن الهدف أن تكون هناك منظومة متكاملة متناسقة قادرة على التناغم بين كل هذه الجهات وقت حدوث أزمة أو طارىء.​