الإفتاء: الحفاظ على الصلاة من أسباب البركة والسعادة في البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة عماد الدين، وروح الحياة بالنسبة للمسلم؛ وبها تحُلُّ البركة في البيت، وتنزل السكينة والطمأنينة، ولذا أمرنا الله تعالى بها في عشرات الآيات، قال الله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى جديدة لها، أنه لا شك أن الحفاظ على الصلاة من أهم أسباب الخير والسعادة في البيت، والتهاون في أدائها والتكاسل عنها والتقصير في حقها من المحرمات، ويغلق أبواب الخير والنور، فالصلاة نور.

وأشارت إلى أنه يجب أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها قدر الوسع، واختر المسجد الذي يقوم بإمامته أناس معروفون بالعلم والوسطية والاعتدال، حتى لا تقع فريسة للتيارات والجماعات المتطرفة والمتشددة البعيدة عن صحيح الإسلام، ولا تمنع زوجتك من الذهاب إلى المسجد طالما في ذلك خير لها