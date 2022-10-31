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إغلاق 5 محال خالفت المواعيد الشتوية في الإسكندرية - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملات مكبرة لمراجعة التراخيص وتطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

استهدفت الحملات الليلية المحال والمقاهي والمنشآت المخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية وإجراءات وتراخيص وإجراءات الأمن الصناعي بأحياء المنتزه أول وشرق الإسكندرية.

أسفرت الحملات عن إغلاق 5 محال ومقاهي ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق والترخيص، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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