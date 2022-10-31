سعر الذهب اليوم الاثنين يرتفع 15 جنيها للجرام في مصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين بنحو 15 جنيها في السوق المحلي مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 813 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1046 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1220 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 9760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1639 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.37%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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