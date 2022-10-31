النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الاثنين، زحام مروري على معظم الطرق، أثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.