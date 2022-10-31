الزراعة: الإفراج عن 183 ألف طن ذرة وفول صويا خلال 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناءً على التنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف القصير، في بيان، اليوم الاثنين، أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.

وأكد وزير الزراعة أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وناشد القصير، المستوردين الذين يتم الإفراج لهم البيع بالأسعار المقبولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات في انخفاض الأسعار.

وأوضح وزير الزراعة: هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.