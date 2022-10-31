تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه ببداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين في بنكي العربي الأفريقي والبركة مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس الأحد.

وكان سعر الدولار قفز أكثر من 4 جنيهات في البنوك يومي الخميس والأحد الماضيين، مع إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 23.85 جنيه للشراء ، و23.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 22.80 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيهًا للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.12 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

بنك البركة: 23.90 جنيهًا للشراء، و24 جنيها للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

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