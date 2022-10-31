بث مباشر.. السيسي يفتتح مركز التحكم المركزي لشبكة الطوارئ والسلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وتدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع الافتتاح من خلال الرابط التالي: