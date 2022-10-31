اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.