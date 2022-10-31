ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 120 قتيلاً

انهيار جسر للمشاة في الهند (أ ف ب).

ارتفعت إلى 120 قتيلاً على الأقلّ حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة لوكالة «فرانس برس» الإثنين.

وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث، «عثرنا على 120 جثّة حتّى الآن. يُرجّح أن تُواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليّات البحث».