شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش سياسات خفض الدين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم، الأول لاستكمال مناقشة "سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، بينما الاجتماع الثاني من أجل استكمال مناقشة "السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام".

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فإن كل لجنة من اللجان النوعية لمجلس الشيوخ تتكون من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.