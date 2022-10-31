حدث ليلاً| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتى:

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين عن أسعار البيض والدواجن الفترة المقبلة

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه سوف تنخفض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة القادمة في حال توافر أعلاف الدواجن من ناحية، مع استمرار الإفراجات عن الأعلاف .

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عمرو أديب: المصريون يتابعون سعر الدولار الآن مثل مباريات كرة القدم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك متابعة لحظية من المصريين الآن لأسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف، مثل متابعتهم لمباريات كرة القدم، وقد لا تهدأ الأوضاع قبل أسبوعين.

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هل تتأثر مصر بانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب؟.. رئيس الحجر الزراعي يوضح

طمأن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، الشعب المصري بعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، قائلًا: "اعتماد 22 منشأ لاستيراد القمح من عدة دول كخطوة استباقية قبل حدوث أي مشكلة تتعلق بالغذاء".

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وزير التموين: القيادة السياسية تشعر بالفئات الأكثر احتياجًا

قال الدكتور على المصيلحي، إن القيادة السياسية لديها إحساس بالأزمة العالمية التي أدت إلى زيادة الأسعار، وحدت من قدرة المواطن الأكثر احتياجًا، فكان واجب الدولة حماية هذه الفئات الأكثر احتياجًا.

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أوكرانيا تحمّل روسيا مسؤولية جعل تصدير الحبوب أمرًا مستحيلاً

حمّلت كييف الأحد روسيا مسؤولية جعل تطبيق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أمرا "مستحيلا". وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أنه تم استخدام "منطقة آمنة" لتصدير الحبوب في هجوم بطائرات مسيرة استهدف أسطولها في القرم.

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التموين: التحركات السعرية غير مبررة.. وانخفاض 15 % في سعر كرتونة البيض

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك قلة قليلة من الأشخاص يستغلوا الظروف لرفع الأسعار.

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وزارة الدفاع التركية: نبذل جهودًا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن وزير الدفاع خلوصي أكار يبذل جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية بعد تعليقها من قبل روسيا على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.

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ننشر النص الكامل لمشروع قانون علاوة غلاء معيشة الاستثنائية للموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.

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لافروف: الولايات المتحدة مهتمة بإضعاف أوروبا عسكريا وخفض تصنيعها

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بإضعاف أوروبا في المجال العسكري وخفض تصنيعها.

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رئيس الوزراء يُوجه بتقييم الشركات منظومة النظافة في أحياء القاهرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد سعيد، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة.

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التموين: عربات متنقلة لبيع السلع الاستراتيجية في الميادين العامة بداية من غد الاثنين

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لديها 1300 منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية، بينما وصل عدد أفرع سلسلة جمعيتي لـ3000 فرع.

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