القومي للأجور يكشف تفاصيل العلاوة الاستثنائية والحد الأدنى بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، مصير الحاصلين على الحد الأدنى للرواتب حاليا بقيمة 3000 جنيه، من العلاوة التي تم الإعلان عنها خلال الملتقى والمعرض الأول للصناعة بقيمة 300 جنيه.

وقال البدوي في تصريح لمصراوي: إن الـ 300 جنيه التي تم الإعلان عنها خلال الملتقى، عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ 3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع: يعني العامل اللي الحد الأدنى بتاعه أقل من 3 آلاف جنيه هيستفيد، واللي بياخد الحد الأدنى أو معديه هيستفيد من علاوة الـ 300 جنيه التي تم الإعلان عنها خلال الملتقى الأول للصناعة وفقا لحديث المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بدعم العاملين بالقطاع الخاص وتقديم علاوة قدرها 300 جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالحكومة.

وأكد البدوي، أن هذه المبادرة تستحق الشكر من المجلس القومي للأجور ومن اتحاد عمال مصر، إلى اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا أن ذلك وفر علينا كثيرا من الجهد خلال الفترة القادمة .

وتابع: هذه المبادرة ذللت كل المشكلات اللي كانت موجودة أو اللي بتواجه اجتماع المجلس القومي للأجور وبكده لازم المجلس يجتمع.. ومن المقرر اجتماعه خلال الفترة القليلة المقبلة لإقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتحديد موعد تطبيقه وذلك مطلع يناير 2023.

وناشد عضو المجلس القومي للأجور، أصحاب الأعمال بضرورة التحرك سريعاً لمساندة العاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد من أجل الاستقرار الاجتماعي بين طبقات الشعب.

وكان المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد خلال افتتاح الملتقى والمعرض الأول للصناعة، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص 300 جنيه، بالإضافة إلى النظر في زيادة رواتب العمالة كلها.

وتابع السويدي: إحنا مش هانرفع الحد الأدنى للأجور فقط لكن هانرفع الكل 300 جنيه حتى لو هو معدي الحد الأدنى فالكل هيزيد 300 جنيه.

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