ارتفاع جديد في الأسعار.. كيف تتأثر مصر بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أبلغت روسيا الأمم المتحدة رسميا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الموقع في اسطنبول، ردا على عدة هجمات نفذها الجيش الأوكراني في جزيرة شبة القرم التابعة لروسيا منذ 2014؛ ما أثار حالة من القلق حول حدوث أزمة غذاء جديدة في العالم.

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قال إنه لا يوجد تأثير على الشحنات التي تأتي إلى مصر وسبق التعاقد عليها مع أوكرانيا أو روسيا حتى الآن، مشيراً إلى أن التعاون بين مصر والبلدين، في هذا الإطار لم يتأثر كثيراً منذ اندلاع الحرب.

وأضاف العطار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن التأثير الأساسي سيكون في الأسعار المتعلقة بالقمح والأعلاف، حيث إنه من التوقع ارتفاع الأسعار العالمية مرة أخرى.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى أن مصر استطاعت استيراد ما يقرب من 1.8 مليون طن قمح خلال شهر واحد فقط، وتمركزت الواردات على 5 دول هي "روسيا- أوكرانيا -رومانيا -فرنسا-بلغاريا"، وجاءت روسيا في المركز الأول.

وأشار إلى أن الدول التي اعتمدها الحجر الزراعي لاستيراد منها طبقا للمواصفات هي فرنسا، واستراليا والمجر وأوكرانيا والمجر وبلغاريا وروسيا ورومانيا، وكندا والأرجنتين وبولندا، وألمانيا، وليتوانيا وإندونيسيا إلى جانب ضم دولة جديدة هي لاتفيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقدم لمصر سعرها لتختار بين العروض والمناقصات وأفضل الأسعار، وأن أي دولة تتفق مواصفاتها مع مصر يتم الاستيراد منها.

وفي يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا في إسطنبول على اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.