شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لضبط الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة الانفجار السكاني هى الأزمة الأكثر إلحاحاً، التي واجهتها مصر عبر عصور مختلفة وتحديات اقتصادية جعلت من التوجه نحو مشروعات التنمية ضرورة ملحة، للحاق بركب التقدم، الذي يعيقه في كل مرة التزايد الرهيب في أعداد المواطنين، ورصدت دراسة للمركز المصري أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لضبط الزيادة السكانية:

الأول: تنظيم الأسرة وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بخدمات هذا التنظيم بجودة جيدة لمصر كلها.

الثاني: الاهتمام بالشباب صحيًا واجتماعيًا.

الثالث: الاهتمام بالمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

الرابع: الإعلام وتكثيف الدور الإعلامي للارتقاء بوعي المصريين حول قضية زيادة السكان.

الخامس: الخلخلة السكانية أي تقليل كثافة السكان في المدن الموجودة في الدلتا والقاهرة.