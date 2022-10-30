انت الان تتابع خبر شرط جديد للتفاوض بين واشنطن وموسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لمقال كتبه الصحفي ماثيو ماي، أوضح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي أن حزبه، إذا حصل على الأغلبية، سيعيد النظر في مسألة دعم كييف أو حتى إيقافها.

وقال، أعتقد أن الناس سيواجهون ركودا ولن يكتبوا شيكا لأوكرانيا بدون المبلغ المحدد، مضيفا أن البيت الأبيض لا يمكنه التعامل فقط مع مشاكل أوكرانيا.



ووصف ماي تصريح عضو الكونغرس بأنه تلميح إلى أن الواجب الأساسي للسلطات الأمريكية هو حماية مصالح الناخبين، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، سلوك واشنطن في الصراع الأوكراني لا يتوافق مع هذه المهمة.

وأكد ماي أن للولايات المتحدة ثلاثة أهداف، منع الصدام المباشر مع روسيا وتفاقم العلاقات معها بشكل دائم، والحد من العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، وحتى الآن لم ينفذ البيت الأبيض اثنين منها.

وشدد على أن "رفض واشنطن العنيد للتفاوض مع روسيا من أجل إنهاء الصراع، أو على الأقل وقف إطلاق النار، على أساس كاذب بأن كييف فقط هي التي لها الحق في القيام بذلك، هذا يجعل العالم أقرب إلى صراع نووي".



وبحسب الصحفي، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستؤثر على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه موسكو، لأنه إذا توقفت المساعدة لكييف، فسيتعين على البيت الأبيض فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع الكرملين.