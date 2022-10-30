شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل صحفية باكستانية دهستها مركبة رئيس الوزراء السابق عمران خان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون حزبيون وصحفيون إن صحفية لاقت حتفها بعدما دهستها مركبة على متنها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في حادثة وقعت شرق البلاد يوم الأحد بينما كان خان يتقدم قافلة من أنصاره باتجاه العاصمة.

وعلى إثر ذلك، علق خان المسيرة التي يقودها متجها إلى إسلام آباد للضغط على الحكومة الاتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة. وانطلقت القافلة من مدينة لاهور في الشرق ومن المتوقع أن تصل العاصمة يوم الجمعة.

وكتب خان على تويتر "أشعر بالصدمة والحزن العميق للحادث المروع الذي أدى إلى مقتل مراسلة القناة الخامسة صدف نعيم خلال مسيرة اليوم"، وأعلن خان إلغاء الفعاليات التي كان حزبه حركة الإنصاف يعتزم القيام بها اليوم الأحد.

وقال الصحفي قذافي بات، الذي شهد الحادثة، لرويترز إن صدف (40 عاما) فقدت توازنها بينما كانت تحاول تسلق شاحنة خان للحصول على تعليق من رئيس الوزراء السابق، وأضاف أن إطار الشاحنة مر فوق رأسها بعدما سقطت على الطريق.

ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان من خلال تصويت برلماني، أقام خان تجمعات في أنحاء باكستان، ما أجج المعارضة ضد حكومة تكافح لإخراج الاقتصاد من الأزمة التي تركته إدارة خان فيها.

ويشير حزب خان إلى أنه مستعد للتفاوض مع حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية إذا حددت موعدا لإجراء انتخابات مبكرة. وتوضح الحكومة أن الانتخابات ستجرى في موعدها في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل، بينما يقول خان إنه لا يرغب في الانتظار.

عمران خان يطلق "مسيرة طويلة" تجاه إسلام آباد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انطلاق "مسيرة طويلة" باتّجاه العاصمة إسلام أباد للمطالبة بانتخابات مبكرة، ليفاقم الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة.

وأطيح بنجم الكريكت الدولي السابق في أبريل في تصويت لسحب الثقة منه بعد انشقاق عدد من أعضاء ائتلافه، لكنه ما زال يحظى بتأييد شعبي واسع في البلد الواقع في جنوب آسيا.

ويتوقع بأن ينضم آلاف الأشخاص إلى قافلة ستقطع مسافة تبلغ حوالى 380 كلم من لاهور إلى إسلام آباد خلال الأسبوع المقبل، وستتوقف على الطريق لعقد تجمّعات انتخابية وجمع المزيد من المتظاهرين.