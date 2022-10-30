مصرع 9 أشخاص في انفجار بالعاصمة العراقية

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وقالت قيادة العمليات الأمنية في المدينة «إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع شرق بغداد، وأضافت أن الانفجار نتج عن «خلل تقني، وليس عملا إرهابيا»، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار، وقال شهود عيان إن الانفجار تسبب أيضا في تدمير ملعب كرة قدم وأحد المنازل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤولون أمنيون مقتل 9 أشخاص على الأقل، إثر انفجار صهريج وقود في العاصمة العراقية بغداد.وقالت قيادة العمليات الأمنية في المدينة «إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع شرق بغداد، وأضافت أن الانفجار نتج عن «خلل تقني، وليس عملا إرهابيا»، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار، وقال شهود عيان إن الانفجار تسبب أيضا في تدمير ملعب كرة قدم وأحد المنازل.

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