شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": تنفيذ التكليفات الرئاسية تحقق انطلاقة كبيرة للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على المشاركة فى افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعات الذى نظمته اتحاد الصناعات المصرية " ابدأ"، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يدل على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بالصناعة المصرية كفرصة حقيقية للاستثمار بعدما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية قوية تستوعب كثير من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وقال "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إن تنفيذ الحكومة جميع التكليفات والقضايا والملفات التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته يحقق انطلاقة كبيرة للصناعات المصرية ويجعل مصر واحدة من أهم الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، مؤكداً أن الصناعة المصرية أمامها العديد من الفرص الواعدة لتحقيق هدف القيادة السياسية لتعنيف وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز ومضاعفة الناتج القومى المحلى والصادرات الصناعية المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأعتبر الدكتور محمد عبد الحميد تكليفات الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر بمثابة البداية الحقيقية لنسف الروتين والبيروقراطية أمام إقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير لحرص الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص وصغار المستثمرين للمشاركة فى بناء اقتصاد بلادنا خاصة بعدما قدمته الحكومة والقيادة السياسية من إجراءات هامة وتسهيلات غير مسبوقة تجعل فرص الاستثمار أكثر جدية من أى وقت سابق، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصفة خاصة على تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية لتشجيع ودعم مختلف الصناعات المصرية، خاصة أن المهندس أحمد سمير على إدراك ووعى كاملين بمختلف المشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية، وأنه كان رئيساً للجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب ولديه القدرة على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من مجلس النواب لتحقيق انطلاقة كبيرة للصناعة والاقتصاد الوطنى.