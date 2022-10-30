شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الشاب محمد عزمى أمينا مساعدا لأمانة ذوى الهمم المركزية بحزب مصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر قرار تعيين الفنان الشاب محمد عزمي أمينا مساعدا لأمانة ذوي الهمم المركزية بالحزب.

وجاء قرار رئيسة الحزب، بعد عرضه واعتماده من الدكتور محمد بدران نائب رئيس الحزب والأمين العام.

يذكر أن الفنان محمد عزمي سبق وشارك في مسلسل “نصيبي وقسمتك حكاية ”أوضة وصالة" أمام النجم أحمد عبد العزيز، وشارك أيضا في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، كما عمل مع النجم هاني سلامة في مسلسل" قمر هادي"، حيث لعب دور الشقيق الأصغر له والذي كان يدعى عارف، والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز.