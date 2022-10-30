شكرا لقرائتكم خبر عن المحليات والتعليم والصحة والزراعة يتصدرون حديث أهالى نامول بالقليوبية ضمن جولات "التنسيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا، التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وعقد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكلا من النائبة أميرة العادلي، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية مع أهالي وسيدات ومزارعين وشباب بقرية نامول بمركز طوخ في القليوبية.

وشرح نواب التنسيقية لأهالي نامول، محاور الحوار الوطني وأهمية مشاركة كل المواطنين بآرائهم وأفكارهم فيه، كما أجابوا عن جميع تساؤلات المواطنين.

وطرح الحضور في الجلسة النقاشية، أفكارهم لتطوير الخدمات المقدمة إليهم بجانب مناقشة ضرورة تدريبهم وتأهيلهم، متحدثين عن الزراعة والمعوقات التي تواجه المزارعين وغلاء أسعار بعض السلع وإجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة والمبادرات المقدمة من الدولة لدعم المواطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.