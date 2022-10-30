شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ: صناديق الاستثمار توفر على الجمعيات الأهلية الاحتياج لتمويل أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صناديق الاستثمار هي صناديق لا تعطي أرباح لحامل الوثيقة ولكنها تستخدم فوائدها في المشروعات الخيرية المتنوعة، مضيفة أن هذه الصناديق توفر على الجمعيات الأهلية الاحتياج الدائم للتمويل الأجنبي، وتجنبه تنفيذ الأجندات المحددة التى تلزمها بها المنظمات الخارجية.

وأضافت الطباخ، أن على المشرع إصدار تشريع يشجع إنشاء صناديق الاستثمار في إطار ثلاث محاور الأول: العمل على تشجيع قيادات مهتمة وجادة بفكرة صناديق الاستثمار، والثاني: وضع رؤية من الخبراء والمتخصصين لإنشاء الصناديق، والثالث: النظر إلى تشعب الجمعيات والمنظمات أفقيا، والمساعدة على عدم الوقوف على التمويل الأجنبي فقط.

جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي"، والتي تعد بديلا متطورا لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

شارك فى الصالون النائب عماد خليل والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعصام شيحة رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.