رئيس هيئة الدواء: ننتج 4 مليارات عبوة سنويًا وحجم سوق الدواء المصري 10 مليارات دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عريشة:

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن سوق الدواء المصري هو سوق كبير جدًا ويقدر عدد العبوات التي يتم إنتاجها في مصر بواسطة الشركات الوطنية العاملة بنحو 4 مليار عبوة سنويًا وهو ما يدعو للفخر، لافتا إلى أن سوق الدواء المصري يتخطى 10 مليارات دولار.

وأضاف عصام، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الثالث للدواء، أنه تم إعفاء المواد الخام للأدوية من ضريبة القيمة المضافة لتقوية الصناعة في مصر.

وأوضح عصام، أن ما يميز الصناعة المصرية هو التكامل ما بين شركات التكنولوجي متعددة الجنسيات المصنعة للدواء في مصر وشركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة كل منهم يقوم بدوره.

وأشار عصام، إلى أن من ضمن المحققات حدثت هو حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية ونسعى للحصول على اعتماد كل الهيئات الدولية.