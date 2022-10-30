ألمانيا تدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك أن من المحتمل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بسبب التعامل الحاد من جانب السلطات الإيرانية مع الحركة الاحتجاجية في إيران.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني تم بثها اليوم الأحد، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إنها أوضحت في الأسبوع الماضي " أننا نعد حزمة عقوبات أخرى وأننا سنبحث في الكيفية التي يمكن لنا بها أن ندرج الحرس الثوري أيضا كمنظمة إرهابية".

كانت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب صنفت الحرس الثوري الإيراني في عام 2019 كمنظمة إرهابية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني غير مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وسيسمح إدراج الحرس الثوري على هذه القائمة لدول التكتل بتجميد أصول الحرس الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

كانت تصريحات سابقة لبيربوك أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا لتدابير عقوبية أخرى ضد إيران.

يعد الحرس الثوري هو وحدة النخبة في القوات المسلحة الإيرانية وأكثر أهمية من الجيش التقليدي الإيراني، ويخضع الحرس مباشرة لأمر المرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في كل الملفات الاستراتيجية، ويتمتع الحرس الثوري بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في إيران.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي طالب في خطاب ألقاه أمس السبت بإنهاء المظاهرات وقال إنه " ينبغي على المتظاهرين ألا يختبروا صبر النظام"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا".

تشهد إيران منذ أسابيع مظاهرات حاشدة اندلعت في أعقاب مقتل الإيرانية مهسا أميني وهي من أصول كردية في منتصف سبتمبر الماضي. وكان قد تم اعتقال أميني من قبل شرطة الأخلاق، بسبب انتهاك قواعد الزي الإسلامي وتوفيت بعد ذلك بأيام.