الجيش الروسي صد هجمات للقوات الأوكرانية في 3 مناطق

30 أكتوبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأحد إن الجيش صد هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق خاركيف وخيرسون ولوغانسك. ونقلت وكالة (تاس) للأنباء عن الوزارة قولها إن أوكرانيا قصفت بالمدفعية مناطق قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لكن الوضع الإشعاعي ما زال طبيعياً.

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