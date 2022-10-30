الحوثي يعترف بحقنة الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بوفاة أكثر من 18 طفلا من أصل نحو 50 طفلا مصابا بالسرطان حقنوا بالدواء الفاسد، عقب أسابيع من الإنكار وخلق الأعذار، ممن يدعى وزير الصحة الحوثي طه المتوكل.

وبدأت الميليشيات بمساومة أهالي ضحايا الدواء الملوث الذي تورطت في تهريبه والمتاجرة به.

وأوضحت مصادر محلية في صنعاء أن قيادات الميليشيات تواصلت مع أهالي الأطفال الذين قضوا بسبب الدواء الملوث، وحذرتهم من اللجوء للقضاء، مؤكدة أن ذلك لن يكون في صالحهم.

وأضافت أن الميليشيات عرضت على أهالي ضحايا دواء اللوكيميا الملوث استلام مبالغ مالية ورواتب، كالتي تُقدم لقتلاها مقابل التنازل عن القضية وإغلاقها.

وأفادت معلومات بأن وزارة الصحة الحوثية التي يتولاها القيادي طه المتوكل، القريب من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، تعمل على إخفاء حقيقة تورطه في عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.

وقوبلت المأساة بسخط شعبي واسع، وسط اتهامات لمشرف حوثي بالتورط، بالتزامن مع معلومات أكدت أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 18 طفلا من أصل نحو 50 حقنوا بالدواء الفاسد.

من جهة أخرى أدانت الحكومة اليمنية القيود الإضافية التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على حركة النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي منعت سفر النساء عبر مطار صنعاء الدولي، واستحدثت نقاطا أمنية لمنع تنقلهن بين المحافظات، وباتجاه المناطق المحررة، إلا بمرافق، دون أي مراعاة للأوضاع والظروف الاستثنائية التي خلفها الانقلاب.

واستغرب أن تتزامن هذه الحملات والإجراءات التعسفية التي تستهدف النساء اليمنيات، وتستنسخ فيها ميليشيات الحوثي ممارسات التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة، مع الدعوات والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتخفيف القيود، والسماح بحركة وتنقل المواطنين بصورة طبيعية.

وأكد الإرياني أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ، وأن المرأة اليمنية كانت ولا تزال وستظل جزءا فاعلا فيه، ولها مكانتها وتقديرها، وأن ميليشيات الحوثي التي تمتلك سجلا أسود في انتهاك الأعراض والعادات والتقاليد المتوارثة عبر آلاف السنين، لا يحق لها أن تنصب نفسها حارسا للفضيلة، ولا وصيا على اليمنيين.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة، إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات التي تفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وعلى وجه الخصوص النساء، وسرعة العمل على تصنيفها «منظمة إرهابية» وتجفيف منابعها.

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