ارتفاع قتلى حادث التدافع في كوريا إلى 153

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، عن خدمات الطوارئ قولها: إن حصيلة قتلى حادث تدافع مميت، وقع خلال احتفالات الهالوين في سول، ارتفعت إلى 153 شخصا. وارتفع عدد المصابين الذين تم الإبلاغ عنهم إلى 103 من 80 تم الإبلاغ عنهم سابقا. وهناك 19 شخصا إصابتهم خطرة. وهناك 19 شخصا إصابتهم خطرة.

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