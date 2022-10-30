روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي

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وقال عبر قناته على تطبيق «تيلجرام» «في ضوء الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ضد سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، فإن البعثة الدائمة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تعلق مشاركتها في المبادرة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي اليوم.وقال عبر قناته على تطبيق «تيلجرام» «في ضوء الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ضد سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، فإن البعثة الدائمة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تعلق مشاركتها في المبادرة».

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