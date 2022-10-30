شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الكوادر الشابة ومشاكل البنية التحتية تتصدر جلسات التنسيقية في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلساتها النقاشية فى محافظة القاهرة، حول محاور الحوار الوطني، حيث عقدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، وبحضور أهالي حي الزيتون والأميرية، وممثلي الأحزاب السياسية، وبعض العاملين بالعمل العام .

وأكدت النائبة مرثا محروس في بداية الجلسة، على انطلاق نواب التنسيقية بين جميع فئات المجتمع، للاستماع إلى رؤية المواطن على الأرض، وكذلك الحديث عن أهمية الحوار الوطني لنقل كل تحديات الأسرة المصرية، وذلك تزامنأ مع إرادة القيادة السياسة للاستماع لكل فئات المجتمع المصري .

وناقشت الجلسة عدد من المشكلات الهامة سواء التي تواجه الأسرة المصرية من غلاء الأسعار والبطالة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الشابة ،وعدم تقنين المشروعات الصغيرة، والبطالة، ومشاكل البنية التحتية، وذلك في إطار رؤيتهم الخاصة في محاور الحوار الوطني والحراك السياسي الذي يحدث الآن في الشارع المصري.

فيما أكد النائب أحمد مقلد علي أهمية الحوار الوطني والاستماع لجميع فئات الشعب المصري تمهيداً لحلها في الإطار التشريعي والاجرائي.

وأكدت النائبة هيام فاروق أن التنسيقية تعمل منذ عام 2018على الاستماع لكل الأحزاب والفئات، وأضافت ماينتج عن الجلسات الخاصة بالحوار الوطني نطرحه بكل أمانة وذلك للعمل على حل المشكلات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.