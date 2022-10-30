شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد مؤتمرا جماهيريا فى البدرشين ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرا جماهيربا بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة للاستماع لأراء أهالي البدرشين حول القضايا المثارة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في المؤتمر نحو ألف مواطن من 18 قرية بالمركز بحضور عدد من نواب التنسيقية بالبرلمان.

وأبدى الحاضرين سعادتهم لما حققته مصر من إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وناقشوا أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأهم الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أنهم على قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية من أي مؤامرات تحاك لها.

شارك في اللقاء كلا من النائب علاء عصام الجعودي، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، والنائب أحمد رمزي، والنائب نادر مصطفى، والنائبة غادة علي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.



