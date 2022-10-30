شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تفتح ملف صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي"، حيث تعد تلك الصناديق بديل متطور لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجا، وتجذب تلك الصناديق تمويلات كبيرة مستدامة، بالإضافة لمناقشة إذا ما كانت تستطيع تلك الصناديق توفير تمويلات للجمعيات ومنظمات العمل الأهلي تغنيهم عن التمويلات الأجنبية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف الصالون النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الأستاذ عصام شيحه رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ويدير الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.