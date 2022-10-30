شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" توافق على مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم، لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه تمت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يحال للجلسة العامة لأبداء الرأي النهائي فيه.

في سياق متصل، عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها وقررت إرجاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن المنشآت الصناعية غير المرخصة.