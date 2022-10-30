بايدن: انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «مشين»

29 أكتوبر , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا «مشين». وأضاف خلال حديثه إلى صحافيين «ليس هناك سبب ليفعلوا ذلك»، في إشارة إلى وقف الاتفاق الضروري لتخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن النزاع.

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