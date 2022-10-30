شكرا لقرائتكم خبر 11 إقليما بريطانيا غير صديق لموسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الحكومة الروسية 11 إقليما بريطانيا فيما وراء البحار إلى قائمة الدول غير الصديقة، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء. وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أنه تمت إضافة 11 إقليما بريطانيا فيما وراء البحار إلى قائمة الأراضي التي دعمت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا. وأوضحت «المناطق هي: برمودا، إقليم أنتاركتيكا البريطاني، إقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر كايمان، جزر فوكلاند، مونتسيرات، جزر بيتكيرن، جزر سانت هيلانا وأسينشين وتريستان دا كونا، جورجيا الجنوبية جزر ساندويتش الجنوبية، منطقتا أكروتيري وديكليا، وجزر توركس وكايكوس». وأوضحت «المناطق هي: برمودا، إقليم أنتاركتيكا البريطاني، إقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر كايمان، جزر فوكلاند، مونتسيرات، جزر بيتكيرن، جزر سانت هيلانا وأسينشين وتريستان دا كونا، جورجيا الجنوبية جزر ساندويتش الجنوبية، منطقتا أكروتيري وديكليا، وجزر توركس وكايكوس».

كانت هذه تفاصيل خبر 11 إقليما بريطانيا غير صديق لموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.