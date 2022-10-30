شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة البرد.. "مستقبل وطن" يواصل توزيع بطاطين ومواد غذائية في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة أسوان

بدأت أمانات مراكز نصر النوبة ودراو وكوم إمبو وإدفو، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، وذلك لتوزيع آلاف من البطاطين، على الأسر الأكثر احتياجاً، وغير القادرين، داخل المركزين، وتستهدف كافة مراكز المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجا، هذا وسوف تستمر المبادرة فى دفع قوافلها نحو كافة المناطق لتستوعب أكبر عدد من المواطنين.

كما واصلت أمانة مركز إدفو، توزيع عدداً كبيراً من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً في منطقة جزيرة الفوزة، كما واصلت القافلة الطبية المجانية، لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر أعمالها بالكشف على أهالي جزيرة الفوزة وتم صرف العلاج اللازم وعمل النظارات الطبية إضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية وذلك بالتعاون مع مركز آى كير لطب وجراحة العيون.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرآة بمركز ومدينة أبنوب، ندوة تثقيفية تحت شعار "صحتك تهمنا"، عن التوعية بسرطان الثدي وعن أضرار سوء التغذية وعن التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الامراض وعن أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاقة الامراض المزمنة بالخلايا السرطانية، وعلى هامش الندوة وبعد الانتهاء من فاعلياتها تم توقيع الكشف الطبى على السيدات، وتم توجيه السيدات اللاتى تم توقيع الكشف الطبى عليهن لعمل الإشاعات والتحاليل بالمجان.

كما نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة توعوية عن الوقاية من سرطان الثدي وطرق الفحص ضمن فاعليات الشهر الوردي العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، بالتعاون مع أمانة ثان، وبدأت فاعليات الندوة بالسلام الجمهوري، وتضمنت الندوة تقديم فقرة لفريق من الأطفال أوبريت إهداء للمرأة المصرية، واستكملت فقرات الندوة بتكريم، الشابة جوي روماني والحاصلة علي العديد من البطولات في الشطرنج علي مستوي افريقيا والوطن العربي بنت محافظة أسيوط.

وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة مركز الرحمانية، قافلة طبية، للكشف عن أمراض العيون خدمة لأهالينا بمركز ومدينة الرحمانية بأجر رمزى مع توفير العلاج والنظارات مجانا، تأتي القافلة الطبية، ضمن عدد من القوافل المزمع تنفيذها بمركز الرحمانية خلال الفترة الحالية .

وفي محافظة دمياط

نظمت أمانة المهنيين بالمحافظة، دورة تدريبية، تحت عنوان "دورة إعداد المدير القيادي"، في نادي الزراعيين، وبالتعاون المشترك بينها وبين مؤسسة القادة والعلوم الإدارية بالمحافظة، وتناولت الدورة التدريبية في محاضرتها الأولي إعداد المدير القيادي، وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان الفاتورة الالكترونية، وقد تناول الحوار العديد من المفاهيم للتطور الحديث للحوكمة والتحول الرقمي لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية علي المستوي العام.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانة مركز السنطة، إطلاق القافلة الطبية الكبري المجانية، الشاملة جميع التخصصات، في الوحدة الحزبية بقرية طوخ مزيد، وذلك لإجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان، وشملت القافلة الطبية تخصصات الآتي "باطنة- عيون- أسنان- تحاليل صدر- أوعية-أشعة- رمد - أنف وأذن- جلدية- نسا وتوليد- تغذية- مسالك- عظام- قلب- جراحة عامة"، وشهدت القافلة إقبالا شديدا من أهالي طوخ مزيد، وشارك عدد من المراكز المتخصصة في الأشعة (مركزين) ومركز بصريات بخصومات خاصة للمرضى، وعدد من شركات الأدوية، وتم صرف روشتات علاج للمواطنين بالمجان.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة قسم الزيتون، فاعلية توعية، تحت شعار "المناخ مسئوليتنا"، تماشيا مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، من خلال لصق لافتات لتوعية المواطنين بشوارع الحي بأهمية المؤتمر الذي ينعقد في مصر الشهر القادم.

كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقسم الشروق، دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة الجودة للمبتدئين"، وهي (دورة 6 سيجما- الحزام الأصفر)، والذي يستهدف الشباب.

كما أطلقت أمانة العمل الجماهيري بقسم المقطم، مبادرة لصيانة أعمدة إنارة المدارس، بالتنسيق مع رئاسة حي المقطم، ضمن توجيهات أمانة القاهرة، للاستعداد لموسم الشتاء والحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب.

وفي محافظة كفر الشيخ

واصلت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، سلسلة اجتماعاتها بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ لشرح برنامجها التدريبي لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف تأهيل شباب الخريجين وطلاب الفرق النهائية بالكليات إلى مواكبة سوق العمل فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير الأعمال وتنمية الكوادر الشبابية من خلال التدريب على التقنيات الحديثة بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

وفي محافظة المنوفية

واصلت أمانات مراكز منوف والباجور وأشمون، فعاليات القوافل الطبية المجانية الشاملة كافة التخصصات الطبية، في قري "فيشا، وجزي، ومنيل جويده"، وشملت القوافل الطبية تخصصات "الباطنة والسكر وأمراض الكلي نساء وتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعظام وأطفال وحديثي الولادة ومعمل تحاليل طبية شامل، إضافة لخصم 50 % على جميع التحاليل الطبية، وتحليل سكر مجانا وخصم 10%،، وتمت بمشاركة نخبة من الأطباء المتطوعين في تخصصات باطنة وأطفال وعظام وأنف وأذن وحنجرة وجلدية، وعلي هامش القافلة الطبية نظمت أمانة مدينة منوف، ندوة تثقيفية تحت عنوان (الزواج المبكر وأضراره) بقرية جزي.

وفي محافظة الوادي الجديد

تولت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع 1000 بطانية من خلال كوادر الحزب بمراكز المحافظة ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، وذلك من خلال كشوف وأبحاث اجتماعية معدة مسبقاً بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة للدعم، حيث تم توزيع البطاطين علي الأسر الاولى بالرعاية بالمراكز الإدارية الخمسة "الخارجة – الداخلة – بلاط – الفرافرة – باريس"، ضمن حملة "شتاء دافئ "، والتي أطلقها الحزب، كما أن توزيع البطانين علي الأسر المحتاجة مستمر طوال فصل الشتاء.

كما نظمت أمانة مركز باريس، دورة تدريبية في مهارات الإتصال، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، حيث استكملت الدورة بإجمالي 64 متدربًا من أعضاء وكوادر الحزب بمركز باريس، وتضمنت الدورة التدريب على محور مهارات الإتصال والإقناع والتفاوض بقاعة المجلس القومي القومي للمرأة بمدينة باريس.

وفي محافظة شمال سيناء،

بدأت أمانة قسم ثالث العريش، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، وذلك لتوزيع عدداً من البطاطين والمساعدات العينية للمواد الغذائية، علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، بمشاركة وفد من شباب القسم، تخفيفاً عنهم في مواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين والألحفة، حيث تشمل المبادرة جميع أمانات أقسام المحافظة لتحقيق أكبر إستفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة قسم المناخ، ندوة دينية، في مكتب مصر العامة، بحضور ومشاركة الداعية الدكتورة الداعية نادية عمارة، وتناولت الندوة الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الذكر، كما تناولت الندوة حديث مفتوح عن كافة الأحكام الشرعية، وفي النهاية تم تكريم الدكتورة نادية عمارة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

بدأت أمانة مدينة الغردقة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع البطاطين والألحفة على الأسر الأكثر احتياجا والغير القادرين، ضمن شعار "هدية الرئيس"، حيث اصطف فرق من شباب الأمانة، لتوزيع بطاطين مبادرة "شتاء دافئ" بقري المركز، والتي تستهدف الأسر الأكثر إحتياجاً وغير القادرين، تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس ومواجهة الظروف الاقتصادية.

وفي محافظة جنوب سيناء

شارك فريق من أمانة مدينة طـور سيناء، في رفع القمامة ببعض المناطق والطرق والأحياء، من أجل بيئة نظيفة، وذلك بالتعاون الجهاز التنفيذي متمثلا في جهاز النظافة ومجلس المدينة، وانطلق فريق من شباب الأمانة، إلى مناطق حي النصر والزهراء، لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع وتمهيد بعض الطرق، وتضمنت الحملة التي شارك بها عدد من أعضاء الحزب من أبناء المنطقة، في تنظيف عدد من المناطق والشوارع الرئيسية وتمهيد الطرق، إضافة إلى أعمل تجميل للشوارع.

وفي محافظة القليوبية

نظمت أمانة مركز قليوب، معرضاً لبيع منتجات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها، بأسعار مخفضة، تحت شعار "ضد الغلاء"، في قرية رمادة وشمل المعرض الملابس الجاهزة الشتوية، والمفروشات والأدوات المنزلية، وطرح الملابس بأسعار تنافسية وبخصومات تترواح ما بين 20% و35%، لجميع الملابس المعروضة، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين علي شراء الملابس الشتوية.

وفي محافظة الجيزة

نفذت أمانة قسم الجيزة، حملة ميدانية موسعة لتجميل ميدان الجيزة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

كما واصلت أمانة مركز العياط، لليوم الثاني على التوالي دعم جهود القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها وزارة الصحة لخدمة أهالي قرى المركز حيث القافلة بقرية كفر عمار، وقام فريق عمل الأمانة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي المطلوب للأطقم الطبية المشاركة في القافلة.

وفي محافظة الإسكندرية

قامت أمانة قسم برج العرب، بتسليم شهادات محو الأمية لمن سبق لهم اجتياز الاختبارات، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تشجيعا لهم على التعلم، وتشجيعا للمجتمع على التخلص من ظاهرة الأمية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.