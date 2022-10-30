شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الشيوخ": الرئيس السيسي وضع روشتة شاملة لنسف الروتين والبيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القضايا والملفات التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المعرض الدولى الأول للصناعة «ابدأ» الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمثابة روشتة شاملة وحقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه مختلف الصناعات المصرية، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الداعم الحقيقى للصناعة المصرية منذ توليه المسئولية ويكشف اهتمام الدولة بتطوير وتوطين الصناعة وإنتاج الصناعات التى يتم استيرادها محلياً .

وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم، عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لدعم الصناعات المصرية بهدف توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفه للحكومة بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر.

واعتبر المهندس محمد المنزلاوى تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بمثابة فرصة حقيقية لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار الصناعى، خاصة وأن الحكومة تسعى بكل جدية فى توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة ومضاعفة الصادرات الصناعية.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن القطاع الصناعى هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد وعدد كبير من دول العالم فى الوقت الحالى بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الأهمية الكبيرة لمشروع تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.