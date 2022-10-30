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أوكرانيا تطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية قبل أي محادثات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف إنه يتعين على روسيا سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية قبل إجراء أي مفاوضات، وذلك ردا على العروض المتكررة من موسكو لإجراء محادثات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أوليه نيكولينكو، اليوم الأحد: "الاقتراح الواقعي الوحيد سيكون الإنهاء الفوري للحرب الروسية ضد أوكرانيا وانسحاب القوات المسلحة الروسية من الأراضي الأوكرانية".

وجاء تعليق نيكولينكو ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي أكد فيها عرضا من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر نيكولينكو أنه إذا كانت روسيا تريد حقا التحدث فعليها أن تكف عن تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وقال إن أي شخص يريد التفاوض يجب ألا يقصف المناطق السكنية الأوكرانية أو يحشد 300 ألف جندي احتياط أو يمنع صادرات الحبوب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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