ألمانيا تطالب روسيا بالوفاء بالتزاماتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك روسيا بالوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في برلين اليوم الأحد إن "هناك ملايين من الناس في العالم يتضورون جوعا، وروسيا تعرض مجددا أمن سفن الحبوب للخطر، ويجب لهذا الأمر أن يتوقف".

وأضافت أن مسألة "تمكن عائلات في لبنان أو النيجر أو بنجلاديش من دفع ثمن وجبتها القادمة، لا ينبغي أن يبقى مرهونا بالخطط الحربية للرئيس الروسي".

وأشارت بيربوك إلى وجود عشرات السفن في الطريق لتوصيل حبوب من أوكرانيا إلى دول أخرى "ونحن نطالب روسيا بعدم تعريض أمن هذه السفن للخطر وبمعاودة الالتزام بتعهداتها للمجتمع الدولي".

وأكدت بيربوك أن أسعار الحبوب في السوق العالمية عادت أخيرا إلى مستوى مقبول منذ دخول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية حيز التنفيذ في الصيف الماضي.

وكانت روسيا أعلنت أمس السبت أنها ستعلق مشاركتها في اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود، وهو الاتفاق الذي تم إبرامه في يوليو الماضي بوساطة تركية وأممية، وقد أنهى هذا الاتفاق منعا استمر على مدار شهور لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وبررت روسيا هذه الخطوة بالهجمات الأوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي كانت موسكو ضمتها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في 2014.

وقالت بيربوك إن الرئيس الروسي يؤكد أنه لا يهاجم الناس في أوكرانيا وحسب بل يهاجم المجتمع الدولي برمته.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن اعتقادها بأن تعليق توريدات الحبوب يعني " توسيع نطاق هذه الحرب مرة أخرى ليشمل دولا مثل الصومال وليبيا ومناطق أخرى في العالم لأن الناس هناك عانوا بشكل كبير في الشهور الماضية من تعذر وصول الحبوب من أوكرانيا إلى العالم الأمر الذي أدى بهم إلى التضور جوعا".