مسؤول باكستاني: زيارة شريف للصين ستعزز العلاقات التجارية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ)

اعتبر مجتمع الأعمال الباكستاني اليوم الأحد أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الصين ستعزز بشكل أكبر العلاقات التجارية الثنائية، وتوطد العلاقات القائمة.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية نقلا عن بيان صحفي صدر في إسلام أباد، عبر منسق أمين شكاوى الضرائب الاتحادية ماهر كاشف يونس ،عن أمله في أن تتعزز العلاقات الثنائية أكثر في عهد زعامة الرئيس شي جين بينج.

وقال إن الرئيس الصيني أعلن مؤخرا خلال زيارته إلى أوزبكستان، أنه "بغض النظر عن الوضع، ستقف الصين دائما إلى جانب باكستان"، بما يعكس العلاقات القوية التي تربط كلا البلدين معا.

وقال إن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان.

ومن المقرر أن يقوم شريف بزيارة إلى الصين في الأول من نوفمبر تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج.

وتأتي الزيارة فيما تعاني باكستان من أثار الفيضانات الكارثية الأخيرة التي ضربت البلاد خلال فترة الأمطار الموسمية من شهر يونيو وحتى سبتمبر العام الجاري.

وقدرت وزارة المالية الباكستانية مؤخرا حجم الخسائر بـ 40 مليار دولار.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، وتوفي 1500، وتعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار، كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية.