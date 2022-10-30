بعد مأساة كوريا.. أكبر حوادث التدافع المميتة خلال العقد الماضي

أعاد حادث التدافع المميت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، السبت، خلال احتفالات «الهالوين»، إلى الأذهان حوادث مماثلة خلال العقد الماضي راح ضحيتها مئات الأشخاص، وكان حادث التدافع الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصًا في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول ليل السبت، خلال احتفالات عيد «هالوين»، من بين الأكثر دموية في السنوات العشر الماضية.

150 قتيلا في عيد هالوين بكوريا

ليل 29 إلى 30 أكتوبر 2022، لقي 153 شخصًا حتفهم وأصيب 134 بجروح في تدافع في سيول خلال احتفالات عيد هالوين، التي شارك فيها الآلاف في شوارع ضيقة بأحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية.

133 قتيلا بملعب كرة قدم في إندونيسيا

في مطلع أكتوبر 2022، وقع تدافع في ملعب كرة قدم في مالانغ (شرق جزيرة جاوة)، بعد أن أرادت الشرطة صد الجماهير بالغاز المسيل للدموع، ما تسبب في مقتل 133 شخصًا، بينهم أكثر من أربعين طفلا، تعرض العديد من الضحايا المذعورين للدهس أو الاختناق أثناء محاولتهم استخدام بوابات خروج مغلقة أو شديدة الضيق.

ووجهت لوائح اتهام إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، ونُقل قائد شرطة المنطقة، وقررت السلطات هدم ملعب كانجوروهان.

115 قتيلا في احتفال ديني بالهند

في 13 أكتوبر 2013، أدى تدافع على هامش احتفال ديني قرب معبد في منطقة داتيا بولاية ماديا براديش الهندية (وسط) إلى مقتل ما لا يقل عن 115 شخصًا دهسًا أو غرقًا، وجرح أكثر من 110 آخرين.

وقت وقوع الحادث، كان حوالي 20 ألف شخص على جسر فوق نهر السند، وبحسب السلطات المحلية، فإن شائعة عن انهيار محتمل للجسر الذي اصطدم به جرار أدت إلى التدافع.

60 قتيلا خلال ليلة رأس السنة في ساحل العاج

في 1 يناير 2013، قتل ما لا يقل عن 60 شخصًا من بينهم العديد من الشباب، في تدافع وقع عندما غادر حشد كبير من المتفرجين منطقة بلاتو في أبيدجان (وسط)، بعد مشاهدة عرضًا للألعاب النارية في رأس السنة.

56 قتيلا خلال تشييع جنازة قاسم سليماني

في 7 يناير 2020، أدى تدافع في كرمان (جنوب شرق) خلال مشاركة حشد كبير في تشييع جنازة الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى مقتل 56 شخصًا، وسليماني قُتل في 3 يناير في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد.

52 قتيلا خلال مهرجان في إثيوبيا

في 2 أكتوبر 2016، لقي ما لا يقل عن 52 شخصًا حتفهم -وفق السلطات الإثيوبية، 100 على الأقل وفق المعارضة- خلال تدافع في بيشوفتو (50 كم جنوب شرق أديس أبابا)، بعد اشتباكات مع الشرطة أثناء مهرجان إيريشا التقليدي الذي تقيمه إتنية أورومو في نهاية موسم الأمطار.

45 قتيلا في تنزانيا

في 21 مارس 2021، لقي 45 شخصًا حتفهم في تدافع في ملعب دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، أثناء مراسم تكريم الرئيس الراحل جون ماغوفولي.

45 قتيلا في موسم الحج اليهودي

في 30 أبريل 2021، أسفر تدافع أثناء موسم الحج السنوي اليهودي في جبل ميرون (الجرمق)، شمال إسرائيل عن مقتل 45 شخصًا على الأقل، في ظل أكبر تجمع في البلاد بعد تفشي وباء كوفيد-19.